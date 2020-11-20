بالصور.. حادث سير مروع في السليمانية

2020/11/20 | 23:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، اليوم الجمعة، في حادث سير مروع في ناحية آغجلر التابعة لمحافظة السليمانية.

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