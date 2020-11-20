مدرب الشباب: سأدعو لعدد من المغتربين.. ويحدد أكبر عقبات المنتخب

2020/11/20 | 23:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دخل قحطان جثير مدرب منتخب العراق للشباب، التاريخ حين خطف اللقب الذي كان ينقص خزائن أسود الرافدين على المستوى القاري.

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