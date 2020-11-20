2020/11/20 | 23:17 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا: وصول 93 مهاجرا مصابا بكورونا من أصل 117 إلى كالابريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/20 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا: وصول 93 مهاجرا مصابا بكورونا من أصل 117 إلى كالابريا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا: وصول 93 مهاجرا مصابا بكورونا من أصل 117 إلى كالابريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).