مركز متخصص: منشورات بعض منتسبي الجيش تهدد ثكناتهم العسكرية

2020/11/20 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، من تصوير المنتسبين في وزارة الدفاع لثكناتهم العسكرية عبر تطبيق "تيك توك"، مبينا انها قد تستفيد منها الجماعات الارهابية في شن هجماتها عليها وتكون هذه المقاطع سببا في اراقة الدم وخسارة الارواح.

وشدد المركز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 تشرين الثاني 2020)، على "ضروة عدم السماح لاي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية".

وأوضح، ان "الجماعات الارهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سببا في اراقة الدم وخسارة الارواح".

وأكد المركز، انه "من حق اي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع فيديو لثكنات ومواقع عسكرية موضوع اخر ويجب ان تخضع لضوابط امنية وعسكرية".

من الجدير بالذكر ان فريق مركز الاعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية، بحسب البيان.

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