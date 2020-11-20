حقوقيون: العراق ينفذ إعدامات جماعية بمحاكمات جائرة

2020/11/20 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب خبراء حقوقيون مستقلون في الأمم المتحدة، الجمعة، الحكومة العراقية بالوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية، فيما أشاروا إلى وجود 50 سجينا ينتظرون الإعدام الاثنين المقبل، بعد إدانتهم "بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات جائرة".

وقالوا الخبراء في بيان مشترك، اليوم، (20 تشرين الثاني 2020)، إن "الموجة تبدو في إطار خطة أكبر لإعدام كل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام"، وأشاروا إلى إعدام 21 سجينا في تشرين الأول الماضي، وبعدها إعدام 21 سجينا الأسبوع الماضي بسجن الناصرية المركزي المعروف أيضا بسجن "الحوت".

وأضافوا: "نعتقد أن نحو 4 آلاف سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ومئات الإعدامات الوشيكة بعد توقيع أوامرها".

وتابعوا: "نحث الحكومة العراقية بشدة على احترام التزاماتها القانونية الدولية والوقف الفوري لخطط أخرى لإعدام السجناء"، مشيرين إلى أن "المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب اتسمت بمخالفات مثيرة للقلق".

وفي الأسبوع الماضي دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في بيان، السلطات العراقية إلى "وقف أي عمليات إعدام أخرى".

وذكرت، إن "مكتبها وجد انتهاكات متكررة للمحاكمة العادلة وتمثيلا قانونيا غير فعال واعتمادا مفرطا على الاعترافات ومزاعم تعذيب متكررة".

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