ما تكشفه و ما تخفيه مزاعم دونالد ترامب بصدد بطالة السود ... واقع النظام العنصريّ و سوق الشغل بالولايات المتّحدة - شادي الشماوي

2020/11/20 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي ما تكشفه و ما تخفيه مزاعم دونالد ترامب بصدد بطالة السود ...



واقع النظام العنصريّ و سوق الشغل بالولايات المتّحدةريموند لوتا ، جريدة " الثورة " عدد 666 - وقع تحيين المقال في 28 سبتمبر 2020https://revcom.us/a/666/systemic-racism-and-us-labor-market-en.htmlملاحظة الناشر : عل ......





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