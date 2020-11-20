بالوثيقة.. تحذير من حدوث سيول بالوديان المنسابة الى 5 محافظات عراقية

2020/11/20 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، من حدوث سيول بالوديان المنسابة الى 5 محافظات عراقية.وبحسب وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها فأن "المركز الوطني لادارة الموارد المائية وجه الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل باتخاذ اجراءات الحيطة والحذر بسبب توقعات بتعرض حوضي دجلة والفرات الى امطار متوسطة الى غزيرة يومي الاحد والاثنين في المحافظات الواقعة ضمن وسط وجنوبي العراق مما سيؤدي الى حدوث سيول في الوديان والانهر المنسابة لمحافظات ديالى، واسط، ميسان، النجف الاشرف، والبصرة".

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