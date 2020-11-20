إسبانيا تفتح مخيمات لاستيعاب 7 آلاف مهاجر

2020/11/20 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

قررت إسبانيا فتح مخيمات لإيواء 7000 مهاجر، وسط زيادة حادة في عدد المهاجرين المتدفقين على الجزر الإسبانية أملا في الحصول على صفة لاجئ في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزير الشؤون الاجتماعية الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، أنه سيتم تجهيز هذه المخيمات في غضون أسابيع قليلة كحل مؤقت للمشكلة.

وتتضمن خطة الحكومة الإسبانية تعزيز عمليات الإنقاذ التي تديرها شركة "سالفامنتو ماريتيمو" وستبلغ كلفة هذه الخطة حوالي 98.7 مليون دولار.

وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت تخفيف العبء عن مخيم يأوي حوالي 2300 مهاجر، وإيواء حوالي 800 شخص في المنطقة الجديدة التي وفرها الجيش في المرحلة الأولى.

المصدر: RT

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