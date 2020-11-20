طقس العراق: منخفض جوي يقلب الأجواء.. أمطار ’غزيرة’ وسيول وفيضانات

2020/11/20 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال المتنبئ الجوي نائل العلي، الجمعة، إن منخفضا جويا سيدخل العراق مما يتسبب بتاثيرات قطبية على عدد من محافظات البلاد.



وأشار العلي في توضيح تابعه "ناس" (20 تشرين الثاني 2020)، إلى أن "المنخفض الجوي سيؤثر على المنطقة الشمالية (السليمانية – كركوك - المنطقة الجبلية)، حيث سيتسبب بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشتد على المناطق الشرقية الحدودية".

وأضاف أن "أربيل و دهوك، ستشهد امطارا متوسطة الى غزيرة احيانا، و فرص الامطار ستكون اكبر في زاخو والمناطق الجبلية"، لافتاً إلى أن "نينوى ستشهد كذلك أمطار خفيفة وضعيفة جدا في اجزائها الغربية، والاجزاء الشرقية و الشمالية منها ستكون فرص الامطار أكبر هناك".

أما المنطقة الوسطى، فـ"ستشهد أمطاراً في كل من صلاح الدين و الانبار حيث ستكون متوسطة على مناطق الرمادي وجنوب وشرق صلاح الدين مع بعض الغزارة في مناطق حول الحبانية وجنوب شرق صلاح الدين وشرق الانبار وضعيفة جدا في المناطق الغربية الحدودية".

ولفت العلي إلى أن "بغداد وبابل ستشهد كذلك أمطارا متوسطة إلى غزيرة احيانا، وكذلك في ديالى وواسط، وتشتد شمال واسط وشمال و شرق ديالى مع احتمالية تكون فيضانات محلية شمال ديالى وتعرض المناطق الحدودية لسيول قادمة مع المرتفعات الجبلية الإيرانية تكون الفرص أقل جنوب واسط".

وأشار إلى أن "محافظات الديوانية والنجف وكربلاء، ستتعرض الى أمطار متوسطة على فترات وتزداد غزارة احيانا، حيث تكون الفرص اقل غرب كربلاء وجنوب الديوانية".

أما المنطقة الجنوبية، فقد أكد العلي، أن "ميسان وذي قار، ستشهد أمطاراً مابين الخفيفة والمتوسطة احيانا رعدية على شكل زخات غزيرة ستشهدها هذه المناطق وبالأخص على مناطق ميسان، اما ذي قار تكون الفرص اقل وقد تكون ضعيفة".

أما البصرة والمثنى، "فستشهد زخات رعدية مابين الخفيفة والمتوسطة احيانا تزداد شمال البصرة وشمال المثنى، وتضعف جنوب البصرة وعلى مركز البصرة وعلى مناطق البادية".

ونشر العلي درجات الحرارة العظمى خلال النهار كما يلي:

المنطقة الشمالية..



13 إلى 19

المنطقة الوسطى..



20 إلى 23

المنطقة الجنوبية..



23 إلى 25

المنطقة الغربية...



17 إلى 18

درجات الحرارة الصغرى خلال الفجر كما يلي:

المنطقة الشمالية..



10 إلى 14

المنطقة الوسطى..



15 إلى 18

المنطقة الجنوبية..



20 إلى 22

المنطقة الغربية ...



9 إلى 11

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