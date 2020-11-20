2020/11/20 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الأمم المتحدة وألمانيا، الجمعة، مصر على الإفراج عن ثلاثة أعضاء في منظمة حقوقية اعتقلوا في غضون أيام، لتكثف بذلك الضغط الدولي على القاهرة بشأن القضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة تواجه حملة ضغط دولية واسعة للإفراج عن ثلاثة حقوقيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاهرة تواجه حملة ضغط دولية واسعة للإفراج عن ثلاثة حقوقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).