المسابقات تكشف قيمة جائزة لقب الدوري

2020/11/20 | 23:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن قيمة جائزة لقب الدوري الممتاز.

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