بعد مفاوضات ماراثونية.. الشرطة يكشف القرار النهائي للمدرب البرتغالي

2020/11/20 | 23:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف نادي الشرطة، مصير التعاقد مع المدرب البرتغالي ليونيل بونتس المتواجد في العاصمة بغداد بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين.

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