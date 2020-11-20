خبير قانوني يؤشر 7 ملاحظات حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

2020/11/20 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة، جملة ملاحظات حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مبينا ان مواده قليلة لا تتناسب مع أهميته، وجاءت بعض مواده غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص.

وذكر التميمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 تشرين الثاني 2020):-

1- يتكون مشروع القانون من 22 مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف، حيث ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون، حيث نلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونية جاء بـ45 مادة والقانون الفلسطيني 57 مادة.

2- لم يتناول مشروع القانون الجرائم الخطرة او معالجاها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير انتحال الصفات وغسيل الأموال، ولم يرجعها إلى قانون العقوبات .

3- العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن 10 سنوات والغرامات التي تصل إلى 15 مليون دينار، وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا، كما فعل القانون الألماني.

4- عاقب مشروع القانون المحرض حتى وان لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا، وايضا جاء مشروع القانون بمواد غير مفهومة منها، عقوبة المساس بالقيم الدينية والاسرية، غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص.

5- أوجب مشروع القانون انشاء مركز وطني الأدلة الرقمية وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء ولو نص على تفاصيله المشرع في القانون افضل، كما ان انشاء المركز بعد 6 أشهر من تشريع القانون بعيدة عن الأهداف المرجوة.

6- المال المخصص لتطبيق القانون مهم كما حصل في ألمانيا خصصت 24 مليون يورو لتطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وايضا يحتاج هذا المشروع ان يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني.

7- النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك، ويعد تدخل في شوؤن القضاة.

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