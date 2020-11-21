"جي.بي.مورجان" يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2021

2020/11/21 | 00:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يتوقع بنك "جي بي مورجان" انكماش اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا والقيود ذات الصلة التي

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