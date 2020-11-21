الجبير: الاقتصاد السعودي عامل استقرار للمنطقة

2020/11/21 | 00:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير, أن الاقتصاد السعودي عامل استقرار للمنطقة, وأن المملكة تقع في المسارات الرئيسة للتجارة العالمية.جاء ذلك خلال حلقة النقاش بعنوان "مجموعة العشرين لإعادة …

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