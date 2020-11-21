وزير الصحة البريطاني يحدد موعد طرح لقاح فايزر

2020/11/21 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

اكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، لقاح فايزر سيطرح ‏الشهر القادم ‏إذا ما تم اعتماده من قبل المعنيين في بريطانيا

وقال هانكوك، في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت: ‏ان الهيأة الصحية الوطنية NHSستكون جاهزة لبدء تطعيم الناس ضد فيروس كورونا الشهر المقبل إذا تمت الموافقة على أحد من اللقاحات ربما ايضا لقاح اكسفورد استرا زينكا من قبل المنظمين.

واضاف، أن الحكومة طلبت الآن رسميًا من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تقييم لقاح Pfizer / BioNTech، وقد أظهر اللقاح نسبة فعالية 95٪ في المرحلة الثالثة من الدراسة السريرية.

وتابع: "إذا وافقت الهيئة التنظيمية على لقاح ، فسنكون مستعدين لبدء التطعيم الشهر المقبل، مع بدء الجزء الأكبر من التطعيم في العام الجديد".

ومضى بالقول: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال هناك طريقا طويلا لنقطعه لا يزال فيروس كورونا يمثل خطرًا كبيرًا في الوقت الحالي."

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