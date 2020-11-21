مخاوف من وجود

2020/11/21 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الخبراء في بيان مشترك، الجمعة، إن موجة الإعدامات التي نفذتها السلطات العراقية مؤخرا "تبدو وكأنها جزء من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام".

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