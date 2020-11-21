أنباء عن موت الظواهري في أفغانستان

2020/11/21 | 00:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت عدة مصادر في أفغانستان وباكستان، يوم الجمعة، بأن زعيم تنظيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري قد مات في أفغانستان، لأسباب طبيعية "على الأرجح".

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