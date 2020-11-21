مدرب الزوراء: غياب الجمهور سيؤثر على الكلاسيكو

2020/11/21 | 00:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبدى مدرب الزوراء باسم قاسم، أستغرابه من غياب الجمهور ومنع دخوله بسبب جائحة كورونا خلال مباراة الكلاسيكو بين النوارس والصقور المقرر يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

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