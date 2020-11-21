قمة العشرين: تجهيز الشباب لمستقبل دائم التغير.. ومواجهة تحديات كورونا أول خطوة

2020/11/21 | 00:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد عـثمان المعمر، رئيس مجموعة شباب العشرين (Y20) ومدير الأبحاث في مؤسـسة محمد بن سلمان "مــسك الــخيريــة"، أن تجهيز الشباب لمستقبل دائم التغير مهمة اليوم وأن التصدي لتحديات جائحة كورونا تعد أول خطوة في الطريق.وأشار عـثمان …

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