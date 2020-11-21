نائب عنها: الكتل الكردستانية ستحضر جلسة السبت

2020/11/21 | 00:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب، السبت جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، أهمها قانون الجرائم المعلوماتية.

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