بدء الانسحاب الأمريكي من العراق والأمم المتحدة:اعدامات وشيكة في سجن الناصرية

2020/11/21 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬نيويورك‭- ‬الزمان أعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة،‭ ‬الجمعة،‭ ‬انسحاب‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬الاتفاق‭ ‬المنجز‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭.‬وكأول‭ ‬نتيجة‭ ‬لاجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العراقية‭ ‬الامريكية‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ .‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬لجنة‭ ‬حقوقية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬سجينا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ينتظرون‭ ‬الإعدام‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬إدانتهم‭ ‬‮«‬بجرائم‭ […]

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