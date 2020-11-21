مَن يتفاوض مع الأمريكان؟ وعلى ماذا؟

2020/11/21 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لاتوجد تركيبة سياسية في اي بلد بالعالم خرجت من عمق طبخة احتلال الامريكان لبلدهم كما حصل في العراق.حتى الذين نراهم اليوم يحملون على الجانب الامريكي انما كانوا لصيقين بالتركيبة السياسية التي انتجها اجرائياً وليس تكوينياً الحاكم الامريكي سيء الصيت بول بريمر ووضعها على سكة الحكم .تأسيساً على تلك العلاقة الوثيقة […]

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