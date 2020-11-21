تقدّم على جبهة اللقاحات وتراجع الاصابات وارتفاع الوفيات في اوروبا

2020/11/21 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية:مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا جنيف‭- ‬لوس‭ ‬انجليس‭- ‬الزمان حذّرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬المقاومة‭ ‬المتنامية‭ ‬للمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬خطورة‭ ‬عن‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وتهدد‭ ‬بإطاحة‭ ‬التقدم‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬احرازه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قرن‭.‬ ووصف‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬ادهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬القضية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التهديدات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ […]

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