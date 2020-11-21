عاشقتي العاقلة الناصحة الموقّرة - جواد كاظم غلوم

2020/11/21 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم صورة عاشقتي المعلّقة قُدّامي تقول لي :أيها العاشق التائب الساكنُ الهانئإن نسيتُك بغمرة مشاغلي فاذكرني وأنت بجذوة شوقك وان أغضبتكَ لنزقٍ يتغلغلُ فيّ فابتسمْ وأوقد رضاك بوجهي وان بعدتُ لعنادٍ يعشعشُ داخلي فَاقتربْ مني بسماحِك الواسع وإذا نمتَ عن ضيق وامتناع سأوقظك على قُبَلٍ حرّى تُكويكَ وان غفوتَ على حزنٍ أضع وسادة صحْوٍ تسند رأسك وان باتتْ غانيتُ ......





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