رساله الى رموز اليسار المفلسه - سالم المرزوقي

2020/11/21 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_المرزوقي رموز اليسار القديم لا يكفي أنها مفلسه وعديمة الفعاليه فقد أصبحت عائقا أمام تطور باقي الطيف اليساري وخاصة أجياله الشابه الحالمه التي تريد أن تتحرر من القيود البيرقراطيه والحزبيه الضيقه والوصايه على ملكة التفكير عندها ،هذه الرموز أصبحت عقبة بتعطيل أية محاوله لتحرير العقل من الجمود والتحجر لابداع الحلول للواقع المر الذي يعيشه الشعب والوطن تونس.مرض هذه الرموز الأول اعتقادهم أنهم هم فقط الماركسيون ......





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