سان جيرمان يسقط أمام موناكو في الدوري الفرنسي

2020/11/21 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

سقط باريس سان جيرمان أمام مضيفه موناكو بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة مثيرة، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

تقدم بي إس جي بهدفين سجلهما كيليان مبابي في الدقيقتين 25 و37 من ركلة جزاء، ورد موناكو بثلاثية سجلها كيفن فولاند "هدفين" وسيسك فابريجاس في الدقائق 52 و66 و84 من ركلة جزاء.

رفع موناكو رصيده إلى 20 نقطة ليقفز لوصافة الليج وان، ويشعل المنافسة، ويعطل قطار الفريق الباريسي بعد 8 انتصارات متتالية، حيث تجمد رصيد حامل اللقب عند 24 نقطة في القمة.

المصدر: كورة

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