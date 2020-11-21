جورجيا تصادق على فوز بايدن بأصوات الولاية

2020/11/21 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول الشؤون الخارجية براد رافنسبيرجر، صدق على النتائج، الجمعة، بعد أن أثبت الفرز اليدوي للأصوات تقدم بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

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