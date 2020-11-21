العمليات المشتركة: إقتحام بؤرة قناصة داعش

2020/11/21 | 01:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عن تدمير أوكار لعصابات داعش الإرهابي في جزيرة تمثل خطرا على محافظة صلاح الدين.

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