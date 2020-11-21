تفاؤل بين مدريد والرباط على مستوى التعاون الأمني

2020/11/21 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون عبر مسؤول إسباني عن تفاؤله بالعلاقات بين الرباط ومدريد، التي تحسنت نحو الأفضل، مشيرا إلى الثقة المتبادلة بين البلدين الجارين لاسيما على مستوى الأمني محاربة الارهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة.جاء هذا التصريح عقب اللقاء الذي جمع الجمعة ، وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، مع نظيره المغربي، عبد الوافي […]

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