إصابات في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأميركية

2020/11/21 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب خمسة أشخاص على الأقل، الجمعة، في إطلاق نار بمحل تجاري في ولاية ويسكونسين (شمال)، بحسب وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين وشهود عيان.

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