جرحى بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية

2020/11/21 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بإصابة عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار في أحد المراكز التجارية بمقاطعة واوتوسا بولاية ويسكونسن.

وأكد دينيس ماكبرايد، عمدة مقاطعة واوتوسا، تسجيل إصابات عديدة "لكنها ليست خطيرة"، فيما قال مكتب الأف بي آي في ميلووكي إنه يساعد في التعامل مع حادثة إطلاق النار.

وقال شهود عيان من داخل مركز التسوق إنهم سمعوا طلقات نارية، وتلقوا بعدها تعليمات بالاختباء وحماية أنفسهم.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ضابط شرطة أن 8 أشخاص نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى "فرودرت".

المصدر: RT

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