واشنطن بوست: ميريلاند استوردت اختبارات كورونا غير صالحة من دولة آسيوية

2020/11/21 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الصحيفة إن الحاكم لاري هوغان أنفق 9,46 ملايين دولار في أبريل لاستيراد 500 ألف وحدة اختبار لفيروس كورونا من كوريا الجنوبية.

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