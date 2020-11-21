إنشاء طريق بسماية من أموال بيع الشقق السكنية

2020/11/21 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عبد الرحمن ابراهيم

لفتت رئيسة هيئة الاستثمار، سها النجار، الى تخفيض الدفعات لمجمع بسماية من 40 الى 10 بالمئة، بينما أكدت وجود ما يقارب 850 مشروعاً استثمارياً متلكئاً.

وقالت النجار، في حوار مع «العراقية الاخبارية» تابعته «الصباح»: إن العراق لديه مشاريع استثمارية ناجحة وبمبالغ ضخمة، ولكن لم يسلط الضوء عليها، حيث يوجد لديه أكبر معمل لانتاج السكر في الوطن العربي، مبينةً أن «مشكلة الاقتصاد العراقي تكمن في أنه لا يزال يعيش تحت وطأة المركزية الحكومية».

وأوضحت أن «الاقتصاد المركزي يعيق تنمية القطاع الخاص وحركة الاستثمارات، فالعمل باموال الحكومة لا يسمى استثمارا».

ولفتت الى أنه «على الرغم من أن هامش الربح من الاستثمارات يصل الى 400 بالمئة، الا انه يوجد ما يقارب 850 مشروعاً استثمارياً متلكئاً لدى هيئة الاستثمار»، مشيرة الى أن «الاراضي الاستثمارية الممنوحة بالمجان لبعض المستثمرين تباع بعد فترة باموال طائلة».

وبينت أن «السيولة المتوفرة في البلاد ضخمة جداً ولكنها غير موجودة بالمصارف، حيث تتوفر السيولة النقدية في البيوت والذهب والعقارات في خارج البلاد».

وأكدت أن «الهيئة تعمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية لتوفير فرص العمل، فهي تركز على القطاعات الزراعية والصناعية غير النفطية، لاسيما أن العملية الاستثمارية في المرحلة المقبلة يجب أن تحددها حاجات الاقتصاد العراقي»، مشددة على أن «الهيئة ستقوم بسحب الاجازات الاستثمارية من المستثمرين المتلكئين».

ونوهت «بضرورة الاستفادة من المستثمرين الاجانب لامتلاكهم خبرات بامكانها ان تفيد الاقتصاد العراقي، فالعراق لا يحتاج الى اموال المستثمرين الاجانب بقدر حاجته الى خبرتهم والى الانفتاح على العالم الخارجي».

وبشأن مشروع بسماية، قالت النجار: إنه «بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تخفيض الدفعات من 40 الى 10 بالمئة لمجمع بسماية»، لافتة الى أنه «سيتم انشاء طريق بسماية من اموال البيع المباشر للشقق السكنية».

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