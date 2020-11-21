لجنة الاتصالات تدعو إلى توفير فرص عمل لخريجي الإعلام

2020/11/21 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مصطفى ابراهيم

دعت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، الى توفير فرص عمل للإعلاميين، بينما شددت على توفير الحصانة لتلك الشريحة.

وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي لـ (واع): إن «هناك دوراً بذلناه ليكون لخريج كليات الإعلام تواجد في مؤسسات الدولة، خاصة وأن هناك قسما خاصا للاعلام والعلاقات في كل مؤسسة ، وهذا يحتاج إلى موظفين اختصاص».

وأضاف أن «الجانب الإعلامي أخذ حيزاً كبيراً في مؤسسات الدولة والعملية السياسية، لذلك ينبغي توفير فرص العمل للإعلاميين، فضلاً عن توفير الحصانة، واحترام واحتضان هذه الشريحة المهمة».

وأشار إلى أنه «تمت مطالبة المحافظين والوزراء وكل مؤسسات الدولة، بأن تحتضن الإعلاميين، وأن تكون لهم مكانتهم في مؤسسات الدولة».

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