إصابة الابن الأكبر لترامب بفيروس كورونا

2020/11/21 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف متحدث باسم دونالد ترامب جونيور ، الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب ، عن إصابته بفيروس كورونا، حسب وسائل إعلام أميركية عدة.

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