هل ينهي ترامب

2020/11/21 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة ذا هيل الأميركية أن إدارة ترامب فتحت النقاشات مجددا حول إنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق الولادة.

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