حرب القوقاز وإعادة التموضع التركي 

2020/11/21 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت أنقرة بالتسلل إلى فناء موسكو الخلفي، وانتزعت منها اعترافا بدورها الجيوسياسي في منطقة جنوب القوقاز، إذ حصلت تركيا على موطئ قدم ثابت هناك بسبب شراكتها بالنصر الذي حققته باكو في إقليم ناغورنو قره باغ.

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