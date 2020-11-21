هل ستنجح البوليساريو في تسخين الحرب الباردة؟

2020/11/21 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هو، أو من هم أصحاب المصلحة الآن في تعكير هدأة الرمال..بعض المحللين أشاروا بحذر إلى تورط أكثر من جهة محتملة على جبهة الصحراء الغربية، بدءا من زمرة داخل النظام الجزائري تبحث عن منقذ من هزيمتها..

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