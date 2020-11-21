كبير مساعدي بايدن يعلق على اعتقال حقوقيين في مصر

2020/11/21 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى كبير مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، عن قلقه إزاء اعتقال أعضاء جماعة حقوقية بارزة في مصر.

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