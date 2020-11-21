2020/11/21 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزعم مسؤولون صينيون أن فيروس كورونا ظهر في إيطاليا قبل عدة أشهر من ظهوره في الصين، للتشكيك في الافتراض الراسخ لدي جميع سكان العالم، بأن مدينة ووهان الصينية مصدر فيروس كورونا، وفقا لموقع شبكة فوكس نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزاعم صينية.. دراسة تدعي الكشف عن "الموطن الأصلي" لفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزاعم صينية.. دراسة تدعي الكشف عن "الموطن الأصلي" لفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).