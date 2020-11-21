اعتقال طبيب قتل مرضى بكورونا لـ

2020/11/21 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الألمانية طبييا للاشتباه في قتله مصابين بفيروس كورونا المستجد كانا في حالة حرجة، حسب صحيفة بيلد اليومية.

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