2020/11/21 | 07:28 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقلت السلطات الألمانية طبييا للاشتباه في قتله مصابين بفيروس كورونا المستجد كانا في حالة حرجة، حسب صحيفة بيلد اليومية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال طبيب قتل مرضى بكورونا لـ"إنهاء" معاناتهم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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