"جريمة كارفور" تهز البرازيل.. أعمال عنف ودعوات للمقاطعة

2020/11/21 | 07:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هاجم أكثر من ألف متظاهر متجر "كارفور" بمدينة بورتو أليغري جنوبي البرازيل، واندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد، الجمعة، بعد مقتل رجل أسود إثر تعرضه لضرب مبرح من حراس أمن في المتجر.

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