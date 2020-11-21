غير مطابقة للمواصفات.. نقيب الأطباء: تفعيل تسعيرة الادوية للحد من ظاهرة ابتزاز المواطن

2020/11/21 | 07:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تواصل لجنة الأمر الديواني رقم 6 عقد الاجتماعات المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، لتفعيل موضوع تسعيرة الأدوية بشكل تدريجي.

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