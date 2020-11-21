روسيا تمنع إدراج ميليشيا ليبية في القائمة السوداء للأمم المتحدة

2020/11/21 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت روسيا، الجمعة، لجنة بمجلس الأمن الدولي من إدراج جماعة مسلحة ليبية وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان لأنها قالت إنها تريد رؤية مزيد من الأدلة أولا على قتلهما مدنيين.

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