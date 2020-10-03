وكالة روسية: حركة نشطة لدخول وخروج أرتال القوات الأميركية على الحدود العراقية السورية

2020/11/21 | 08:11 - المصدر: NRT عربية

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قوات أميركية

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت مصادر أمنية، أن طرق الحدود السورية- العراقية شهدت حركة نشطة لدخول وخروج ارتال القوات الأميركية خلال الايام الماضية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصادر قولها في تصريحات أمس الجمعة، 20 تشرين الثاني 2020، ان "قافلة عسكرية للجيش الأميركي محملة بالمدرعات والعتاد العسكري انتقلت من محافظة الحسكة إلى العراق عبر معبر الوليد، تضم 30 شاحنة، تزامنا مع قيام طائرتي شحن كبيرتين بنقل دفعتين من الجنود والمعدات للجيش الأميركي من قاعدة السد الغربي أو ما تسمى قاعدة منتجع لايف ستون وي ريف الحسكة الشمال الغربي باتجاه الحدود العراقية".

واضافت أن "سماء مدينة الحسكة شهدت يوم الخميس الماضي، تحليقا كثيفا لمروحيات الجيش الأميركي خصوصا في الجهة الشمالية، وذلك للتغطية الجوية على التحركات العسكرية التي شهدتها القاعدة الأميركية في قاعدة لايف ستون القريبة من الطريق الدولي الحسكة– حلب المعروف باسم "M4

وتأتي هذه التحركات العسكرية والخروج بعد ساعات من خروج رتل عسكري أميركي مؤلف من 57 آلية تضم مدرعات وناقلات عسكرية وشاحنات مختلفة من محافظة الحسكة إلى العراق عبر معبر الوليد البري، كانت خرجت من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري بريف المالكية.

وبحسب مصادر محلية فان هذا رتلا عسكريا أميركيا دخل لإجراء عمليات نقل وإخراج معدات وأسلحة عسكرية جديدة من شرقي سوريا، عبر الحدود إلى القواعد الأميركية داخل الأراضي العراقية، هو محدث خلال اليومين الماضيين بالفعل.

وكان الجيش الأميركي قد اخرجت رتلا مؤلفا من 60 شاحنة تقل معدات وأسلحة وعددا من صهاريج النفط والبرادات عبر معبر الوليد البري، كما أخرجت يوم الاثنين الماضي 120 صهريجا محملة بالنفط السوري عبر نفس المعبر .

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