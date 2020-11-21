المانيا.. اعتقال طبيب قتل مصابين بكورونا لـ

2020/11/21 | 08:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} اعتقلت السلطات الألمانية طبييا للاشتباه في قتله مصابين اثنين، على الأقل، بفيروس كورونا المستجد، كانا في حالة حرجة، حسب صحيفة بيلد.

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