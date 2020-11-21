تغييرات في حجم الأصابع قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل

2020/11/21 | 08:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أشار أخصائيون الى أن سماكة الأصابع قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل، وبأن التغيرات التي تحصل قد تؤدي الى تغييرات خطيرة في الجسم.

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