"تحرش وكي بأعقاب السجائر".. تقرير حقوقي يتهم السعودية بتعذيب ناشطين

2020/11/21 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير لمنظمات حقوقية أن ناشطات حقوق المرأة المسجونات والسجناء السياسيين تعرضوا للاعتداء الجنسي والتعذيب وماتوا في سجون المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

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