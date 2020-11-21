بالخريطة.. تفاصيل الحالة المطرية الحالية التي تؤثر على البلاد

2020/11/21 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر توقعات حالة الطقس، إلى تعمق منخفض جوي يسبب تقلبات جوية على مناطق عدة في البلاد، حيث تشهد أمطار غزيرة وهناك تحذيرات من تشكل السيول.

وذكر المتنبىء الجوي حسين الأسدي، في منشور على "فيسبوك" أمس الجمعة، 20 تشرين الثاني 2020، ان "مناطق شرق البلاد لها النصيب الأكبر من الأمطار في السليمانية وديالى خصوصا ويجب الحذر وربما تشمل غزارة الأمطار العاصمة بغداد وميسان وبشكل أقل في الكوت وربما شرق صلاح الدين".

واضاف ان "المناطق المذكورة متوقع غزارة في الأمطار خلال يوم السبت وفي الجانب الإيراني متوقع أمطار غزيرة هناك وبسبب انخفاض الأراضي العراقية وارتفاع الهضبة الإيرانية متوقع تشكل السيول في الكوت وديالى وميسان لذلك على المناطق القريبة من الحدود اخذ الاحتياطات اللازمة بسبب السيول المتوقعة".

وأوضح الأسدي، أن "الامطار تشمل كافة مناطق الوسط النجف وكربلاء والديوانية والكوت وبابل، وتمتاز بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة والأمطار المتوقعة متوسطة وربما تكون غزيرة على بعض المناطق، كذلك تشمل فرص الأمطار مناطق الشمال دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وأجزاء من الموصل والمنطقة الغربية".

وبين أنه "يتوقع اليوم السبت تعمق السحب الممطرة باتجاه المثنى وذي قار وميسان وخلال نهار السبت خصوصا فترة بعد الظهر تشمل فرص الأمطار مناطق البصرة تكون خفيفة ومتوسطة عموم عدا ميسان متوقع غزارة في الأمطار".

وتابع أنه "تستقر الأجواء تدريجيا بعد عبور المؤثر العلوي خلال مساء السبت، عدا مناطق محدودة من جنوب وشرق البلاد تستمر فرص الأمطار الرعدية حتى منتصف الليل لتستقر الأجواء خلال يوم الأحد في عموم المناطق".

وأشار إلى ان " الرياح تستمر جنوبية شرقية خصوصا مناطق وسط وجنوب البلاد نشطة السرعة لتتحول الرياح تدريجيا نهار الغد إلى شمالية غربية على الأقسام الغربية تليها باقي مناطق البلاد خلال مساء الغد معتدلة إلى نشطة السرعة تنخفض معها درجات الحرارة في عموم المناطق"، مبينا ان هناك حالة جوية جديدة تتأثر بها البلاد والمنطقة العربية تبدأ الأربعاء المقبل.

الخريطة المرفقة توضح توقعات الامطار خلال 24 ساعة القادمة حسب التدرج اللوني.

ر.إ

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